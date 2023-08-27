Під час нічної атаки сили ППО знищили чотири крилаті ракети

Цієї ночі російські окупанти вдались до чергових ударів по території України. Силам протиповітряної оборони України вдалось приземлити чотири крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.

Як пише пресслужба, під час обстрілів росіяни застосували ракети повітряного базування:

Х-101;

Х-55;

Х-555.

Ракети були випущені із 5 літаків з повітряного простору Російської Федерації в районі Енгельса. Загалом локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.

"Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило", - додають Повітряні сили.

Нічні обстріли 27 серпня

Вночі ворог влаштував чергову повітряну атаку по території України. Під час оголошення про повітряну тривогу, Повітряні сили попередили про групу ворожих ракет.

Зокрема снаряди неодноразово змінювали курс під час польоту. Як розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, ймовірно російські окупанти вишукували варіанти прокладання безпечних маршрутів для майбутніх атак.