В Запорожской области ночью ВСУ "приземлили" 2 БпЛА типа Shahed-136

Этой ночью, 27 августа, украинские военные сбили 2 БпЛА типа Shahed-136 в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Воздушного командования "Восток".

"Ночью в Запорожской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено 2 БпЛА противника типа Shahed-136", - пишет пресс-служба.

Сейчас другие подробности не раскрываются.

Ночные обстрелы 27 августа

Ночью страна-террорист прибегла к новым ударам по территории Украины. Во время объявления воздушной тревоги Воздушные силы предупредили украинцев о группе вражеских ракет.

Во время полета ракеты неоднократно меняли курс во время полета. По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, вероятно враг выискивал варианты прокладки безопасных маршрутов для будущих атак.

Наша противовоздушная оборона "приземлила" четыре крылатые ракеты.