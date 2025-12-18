У Запорізькій області розширили зону примусової евакуації

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, нещодавно окупанти поширили фейк, що нібито вони контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області.

У Генштабі спростували ці заяви. Там підкреслили, що поширювані російською пропагандою повідомлення не відповідають дійсності: населений пункт залишається під контролем українських сил оборони.

Також повідомлялося, що російські окупанти в Запорізькій області намагалися прорвати оборону українських захисників і просунутися в бік села Добропілля. У результаті ворог зазнав втрат.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, російські окупанти визначили напрямок Гуляйполя у Запорізькій області, як один з пріоритетних для себе. Окупанти зосередили там сили щонайменше трьох армій та однієї дивізії.