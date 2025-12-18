ua en ru
В Запорожской области расширили зону принудительной эвакуации

Запорожская область, Четверг 18 декабря 2025 14:24
В Запорожской области расширили зону принудительной эвакуации Фото: в Запорожской области расширили зону принудительной эвакуации (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Запорожской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, принудительную эвакуацию расширяют на Запорожский и Пологовый район. Конкретный перечень населенных пунктов опубликуют позже.

Как отмети Федоров, это связано с увеличением дальности полета российских дронов.

"Враг применяет все новые и новые средства, которыми может попасть по нашей инфраструктуре. Например, уже не первый день мы видим применение врагом дронов "Молния" на оптоволокне, которые могут лететь на 30-35 км. Боевой заряд небольшой, но он точно может нанести ущерб как зданиям, так и людям", - рассказал глава ОВА.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, недавно оккупанты распространили фейк, что якобы они контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области.

В Генштабе опровергли эти заявления. Там подчеркнули, что распространяемые российской пропагандой сообщения не соответствуют действительности: населенный пункт остается под контролем украинских сил обороны.

Также сообщалось, что российские оккупанты в Запорожской области пытались прорвать оборону украинских защитников и продвинуться в сторону села Доброполье. В результате враг понес потери.

По данным аналитиков Института изучения войны, российские оккупанты определили направление Гуляйполя в Запорожской области, как одно из приоритетных для себя. Оккупанты сосредоточили там силы по меньшей мере трех армий и одной дивизии.

