У Запорізькій області росіяни залишили без світла цілу громаду: що відомо

Атака РФ по Україні

Російські війська, починаючи з вечора 26 березня, влаштували нову дронову атаку по Україні. Під ударом опинились Дніпро, Харків.

Зокрема, ввечері середи, 26 березня, Росія влаштувала масований удар дронами по Харкову. Кількість постраждалих зросла до 11 людей.

Що стосується Дніпра, то в місті понівечені більше десятка багатоповерхівок. Крім того, в Дніпрі через атаку РФ постраждали троє людей.

Під ударом були Суми і Золочів Харківської області. Так, в Золочеві внаслідок атаки постраждали кілька людей, зокрема 14-річна дівчина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.