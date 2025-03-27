У Харкові зросла кількість постраждалих після масованого удару РФ

Ввечері середи, 26 березня, Росія влаштувала масований удар дронами по Харкову. Кількість постраждалих зросла до 11 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови ОВА Олега Синєгубова.

Крім того, гостру реакцією на стрес отримали дві 79-річні жінки, 31-річний та 27-річний чоловіки та 60-річна жінка.

За даними голови ОВА, серед поранених 14-річна дівчина, 25-річний чоловік, 70-річна жінка, 60-річний чоловік та 20-річна дівчина, їм надана вся необхідна медична допомога.

Обстріл Харкова та області

Ввечері середи, 26 березня, російська армія завдала масштабного дронового удару по Харкову.

Протягом однієї години росіяни щонайменше 12 разів вдарили по Харкову бойовими дронами. Зафіксовано пошкодження житлових будинків у низці районів міста.

Станом на вечір, 26 березня було відомо про вісім постраждалих. Крім того, росіяни атакували Золочів в Харківській області за допомогою дрону. Внаслідок атаки постраждали кілька людей, зокрема 14-річна дівчина.

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