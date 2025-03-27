У Харкові зросла кількість постраждалих після масованого удару РФ
Ввечері середи, 26 березня, Росія влаштувала масований удар дронами по Харкову. Кількість постраждалих зросла до 11 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови ОВА Олега Синєгубова.
"Харків. Внаслідок масованого ворожого удару безпілотниками постраждали 11 людей", - розповів він.
За даними голови ОВА, серед поранених 14-річна дівчина, 25-річний чоловік, 70-річна жінка, 60-річний чоловік та 20-річна дівчина, їм надана вся необхідна медична допомога.
Крім того, гостру реакцією на стрес отримали дві 79-річні жінки, 31-річний та 27-річний чоловіки та 60-річна жінка.
Пошкоджені цивільні автомобілі, господарчі споруди. Профільні служби продовжують усувати наслідки обстрілу міста.
Обстріл Харкова та області
Ввечері середи, 26 березня, російська армія завдала масштабного дронового удару по Харкову.
Протягом однієї години росіяни щонайменше 12 разів вдарили по Харкову бойовими дронами. Зафіксовано пошкодження житлових будинків у низці районів міста.
Станом на вечір, 26 березня було відомо про вісім постраждалих. Крім того, росіяни атакували Золочів в Харківській області за допомогою дрону. Внаслідок атаки постраждали кілька людей, зокрема 14-річна дівчина.
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