В Запорожской области россияне оставили без света целую общину: что известно

Атака РФ по Украине

Российские войска, начиная с вечера 26 марта, устроили новую дроновую атаку по Украине. Под ударом оказались Днепр, Харьков.

В частности, вечером среды, 26 марта, Россия устроила массированный удар дронами по Харькову. Количество пострадавших возросло до 11 человек.

Что касается Днепра, то в городе изуродованы более десятка многоэтажек. Кроме того, в Днепре из-за атаки РФ пострадали три человека.

Под ударом были Сумы и Золочев Харьковской области. Так, в Золочеве в результате атаки пострадали несколько человек, в частности 14-летняя девушка.

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