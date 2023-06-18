В Запорізькій області росіяни за відмову від паспорта РФ мінують будинки, - Генштаб

За даними Генштабу, в населеному пункті Покровське Запорізької області інженерними підрозділами російських окупаційних військ проводиться мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію.

"Водночас, земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню", - додали в штабі.

Примусова паспортизація РФ

З початку свого вторгнення на територію України Росія веде загарбницькі дії та змушує людей відмовлятись від українського громадянства. Однак українці не згодні приймати громадянство РФ, і через це на окупованих територіях починається терор.

Російські військові вдаються як до погроз, так і до шантажу.

Нагадаємо, що росіяни готують нову пастку для українців на тимчасово окупованій території. Вона пов'язана з роздачею паспортів РФ.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що отримання російського паспорта на окупованих територіях України не буде вважатися злочином. Українці, які були вимушені це зробити, є жертвами злочину.

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