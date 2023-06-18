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В Запорожской области россияне за отказ от паспорта РФ минируют дома, - Генштаб

Фото: россияне пройдут частные дома в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На оккупированных территориях Запорожской области Россияне начали минировать частные земельные участки отказавшихся от паспорта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По данным Генштаба, в населенном пункте Покровское Запорожской области инженерными подразделениями российских оккупационных войск проводится минирование частных земельных участков местных жителей, которые отказались от получения российского паспорта и выехали на подконтрольную Украине территорию.

"В то же время, земельные сельскохозяйственные участки местных коллаборационистов не подлежат минированию", - добавили в штабе.

Принудительная паспортизация РФ

С начала вторжения на территорию Украины Россия ведет захватнические действия и заставляет людей отказываться от украинского гражданства. Однако украинцы не согласны принимать гражданство РФ, и поэтому на оккупированных территориях начинается террор.

Российские военные прибегают как к угрозам, так и к шантажу.

Напомним, что россияне готовят новую ловушку для украинцев на временно оккупированной территории. Она связана с раздачей паспортов РФ.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что получение российского паспорта на оккупированных территориях Украины не будет считаться преступлением. Украинцы, вынужденные это сделать, являются жертвами преступления.

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Запорожская областьГенштаб ВСУВойна России против Украины