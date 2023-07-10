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В Запорізькій області росіяни мінують критичну інфраструктуру, - Федоров

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Понеділок 10 липня 2023 00:44
В Запорізькій області росіяни мінують критичну інфраструктуру, - Федоров Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (facebook.com/IvanFedorovMelitopol)
Автор: Антон Малиновський

В Запорізькій області росіяни почали мінувати критичну інфраструктуру. Зокрема, мінування відбувається в Мелітополі та на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

Так, в Мелітопольскому районі заміновано водогін, який живить місто питною водою. А в самому Мелітополі вибухівку закладено на важливих об‘єктах електричних мереж.

На ЗАЕС заміновано технічні приміщення та машинні зали.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області окупована з перших днів повномасштабного вторгнення, однак останнім часом війська Сил оборони поступово відвойовують захоплені ворогом території. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, у ЗСУ "є успіхи, вони виконують рутинну і важку роботу".

Крім цього, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку росіянами теракту на ЗАЕС з витоком радіоактивних речовин. Наразі в ГУР повідомляли, що окупанти продовжують мінування станції.

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Запорізька АЕС Запорожская область
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