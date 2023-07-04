Маляр про просування ЗСУ: у нас є успіхи, ми виконуємо рутинну і важку роботу

Українські військові щодня виконують рутинну і важку роботу, є певні успіхи, проте не всю інформацію можна озвучувати одразу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі національного телемарафону.

"Як сказав вчора мені в розмові один з командувачів: ми виконуємо важку чоловічу рутинну роботу. Це не те, що щось швидке, це рутинна, важка, щоденна робота наших бійців. І у них успіхи є", - йдеться у заяві.

За її словами, якщо вимірювати кілометрами, то військові просуваються, але не всі речі Міноборони може говорити одразу. Це все йде з запізнення на добу чи дві, бо це є вимоги безпеки операцій.

Ситуація в районі Бахмута

"У нас сьогодні є просування по південному флангу довкола Бахмута, по північному, ми говоримо відверто, йдуть бої, там поки нема просування", - сказала Маляр.

Просування на Південному напрямку

Заступник міністра оборони повідомила, що на півдні у ЗСУ є просування щодня. Натомість українські військові стикаються з дуже серйозним опором ворога, ворог кидає всі сили, щоб їх зупинити.

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Маляр розповіла, що на півдні окупанти залучили свою бригаду, яка ганебно втікала з Херсону.

"Тобто вони вже всіх залучають, навіть тих, хто не може нормально воювати. Вони стягують техніку та людей", - сказала заступник міністра оборони.

Наступ ЗСУ

Українські військові продовжують просуватися на таврійському напрямі. Зокрема, на Бердянському напрямку ЗСУ просунулися в глибину оборони ворога до 2 км.

Загалом Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках.

Вчора заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за підсумками минулого тижня ЗСУ продовжують вести контрнаступ на фронті та звільнили 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км півдні.