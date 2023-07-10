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В Запорожской области россияне минируют критическую инфраструктуру, - Федоров

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Понедельник 10 июля 2023 00:44
В Запорожской области россияне минируют критическую инфраструктуру, - Федоров Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (facebook.com/IvanFedorovMelitopol)
Автор: Антон Малиновский

В Запорожской области россияне начали минировать критическую инфраструктуру. В частности, минирование проходит в Мелитополе и на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Так, в Мелитопольском районе заминирован водопровод, питающий город питьевой водой. А в самом Мелитополе взрывчатка заложена на важных объектах электрических сетей.

На ЗАЭС заминированы технические помещения и машинные залы.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области оккупирована с первых дней полномасштабного вторжения, однако в последнее время войска Сил обороны постепенно отвоевывают захваченные врагом территории. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, у ВСУ "есть успехи, они выполняют рутинную и тяжелую работу".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке россиянами теракта на ЗАЭС с утечкой радиоактивных веществ. В ГУР сообщали, что оккупанты продолжают минирование станции.

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Запорожская АЭС Запорожская область
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