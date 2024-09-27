У Запорізькій області пролунали вибухи на тлі загрози балістики

Глава ОВА заявив про вибухи в області близько пів на першу годину ночі.

Між тим в мережі також повідомляють, що вибухи було чути в районі міста Запоріжжя.

Зазначимо, о 00.27 у Повітряних силах ЗСУ заявили про загрозу балістики для низки областей, у тому числі й для Запорізької.