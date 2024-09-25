У Запоріжжі було чути вибухи

В районі міста Запоріжжя сьогодні ввечері, 25 вересня, було чути вибухи. У цей час в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих авіаударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова та " Суспільне Запоріжжя ".

Перший звук вибуху у Запоріжжі було чути близько 22.55, при цьому за хвилину пролунав й інший.

Як заявляв перед тим голова ОВА, фіксувалася загроза застосування противником керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.

"Вибух у Запорізькій області", - написав Федоров у своєму Telegram о 22:55.

Додамо, що у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про пуски КАБ тактичною авіацією російських загарбників на Запоріжжя.

А о 23.12 глава Запорізької ОВА повідомив про повторні вибухи.

Обстріли Запоріжжя

Зазначимо, останнім часом російські окупанти для ударів по Запоріжжю стали застосовувати керовані авіабомби. Так, наприклад, 22 вересня росіяни атакували Запоріжжя КАБами, й тоді 13 людей постраждали. Серед них - дитина.

Також повідомлялося, що увечері 24 вересня російські загарбники вдарили по Запоріжжю. Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих. Пізніше кількість постраждалих через обстріл Запоріжжя збільшилася до 7.