У Запоріжжі було чути вибухи
В районі міста Запоріжжя сьогодні ввечері, 25 вересня, було чути вибухи. У цей час в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих авіаударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова та "Суспільне Запоріжжя".
Перший звук вибуху у Запоріжжі було чути близько 22.55, при цьому за хвилину пролунав й інший.
Як заявляв перед тим голова ОВА, фіксувалася загроза застосування противником керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.
"Вибух у Запорізькій області", - написав Федоров у своєму Telegram о 22:55.
Додамо, що у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про пуски КАБ тактичною авіацією російських загарбників на Запоріжжя.
А о 23.12 глава Запорізької ОВА повідомив про повторні вибухи.
Обстріли Запоріжжя
Зазначимо, останнім часом російські окупанти для ударів по Запоріжжю стали застосовувати керовані авіабомби. Так, наприклад, 22 вересня росіяни атакували Запоріжжя КАБами, й тоді 13 людей постраждали. Серед них - дитина.
Також повідомлялося, що увечері 24 вересня російські загарбники вдарили по Запоріжжю. Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих. Пізніше кількість постраждалих через обстріл Запоріжжя збільшилася до 7.
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