В Запорожской области раздались взрывы на фоне угрозы баллистики

Глава ОВА заявил о взрывах в области около половины первого часа ночи.

Между тем в сети также сообщают, что взрывы были слышны в районе города Запорожья.

Отметим, в 00:27 в Воздушных силах ВСУ заявили об угрозе баллистики для ряда областей, в том числе и для Запорожской.