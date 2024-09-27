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У Запорізькій області пролунали вибухи на тлі загрози балістики

П'ятниця 27 вересня 2024 00:43
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У Запорізькій області пролунали вибухи на тлі загрози балістики Ілюстративне фото: у Запоріжжі та області пролунали вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі та області у ніч проти 27 вересня пролунали вибухи. Це сталося незадовго після оголошення про загрозу ворожих ракетних ударів по регіону із застосуванням балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова та запорізькі пабліки.

Глава ОВА заявив про вибухи в області близько пів на першу годину ночі.

Між тим в мережі також повідомляють, що вибухи було чути в районі міста Запоріжжя.

Зазначимо, о 00.27 у Повітряних силах ЗСУ заявили про загрозу балістики для низки областей, у тому числі й для Запорізької.

У Запорізькій області пролунали вибухи на тлі загрози балістики

Раніше повідомлялося, що вчора ввечері, 25 вересня, в районі міста Запоріжжя пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що через обстріл Запоріжжя були поранені сім людей, серед яких також підліток.

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Запоріжжя Вибухи Ракетна атака
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