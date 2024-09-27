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В Запорожской области раздались взрывы на фоне угрозы баллистики

Пятница 27 сентября 2024 00:43
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В Запорожской области раздались взрывы на фоне угрозы баллистики Иллюстративное фото: в Запорожье и области прогремели взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье и области в ночь на 27 сентября прогремели взрывы. Это произошло незадолго после объявления об угрозе вражеских ракетных ударов по региону с применением баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова и запорожские паблики.

Глава ОВА заявил о взрывах в области около половины первого часа ночи.

Между тем в сети также сообщают, что взрывы были слышны в районе города Запорожья.

Отметим, в 00:27 в Воздушных силах ВСУ заявили об угрозе баллистики для ряда областей, в том числе и для Запорожской.

В Запорожской области раздались взрывы на фоне угрозы баллистики

Ранее сообщалось, что вчера вечером, 25 сентября, в районе города Запорожья раздались взрывы. Впоследствии стало известно, что из-за обстрела Запорожья были ранены семь человек, среди которых также подросток.

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Запорожье Взрывы Ракетная атака
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