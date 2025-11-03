UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Запорізькій області посилили комендантську годину, але є нюанс

Ілюстративне фото: у Запорізькій області оновили графік комендантської години (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Запорізькій області оновили графік комендантської години. Тепер у деяких громадах вона триватиме довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Запорізької обласної військової адміністрації.

У Запорізькій ОВА звернули увагу, що графік комендантської години оновили на прохання військових.

Тепер у Кушугумській громаді Запорізького району та на підконтрольних Україні територіях Василівського та Пологівського районів області комендантська година триватиме з 21:00 до 06:00.

При цьому на решті території Запорізької області обмеження діятимуть як і раніше - з 00:00 до 05:00.

У Запорізькій ОВА закликали жителів області бути уважними до часу перебування на вулиці, оскільки дотримання правил безпеки залишається обов'язковим.

Штрафи за порушення комендантської години

Нагадаємо, у серпні цього року Кабмін схвалив законопроєкт, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності за порушення правил воєнного стану, включно з комендантською годиною.

Документом пропонується внести до Кодексу про адміністративні правопорушення нову статтю, що встановлює штрафи за дії, які суперечать обмеженням воєнного часу.

Згідно з проектом, відповідальність буде передбачена за перебування в населених пунктах, де проводять обов'язкову евакуацію, без відповідних перепусток або посвідчень, а також за знаходження на вулиці або в громадських місцях у години дії комендантської години без спеціального дозволу.

Наразі в законодавстві відсутня окрема стаття, що передбачає покарання саме за порушення комендантської години.

Запорізька область Комендантська година Війна в Україні