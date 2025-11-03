В Запорожской области ужесточили комендантский час, но есть нюанс

В Запорожской ОВА обратили внимание, что график комендантского часа обновили по просьбе военных.

Теперь в Кушугумской общине Запорожского района и на подконтрольных Украине территориях Васильевского и Пологовского районов области комендантский час будет длиться с 21:00 до 06:00.

При этом на остальной части территории Запорожской области ограничения будут действовать как и раньше - с 00:00 до 05:00.

В Запорожской ОВА призвали жителей области быть внимательными ко времени пребывания на улице, поскольку соблюдение правил безопасности остается обязательным.