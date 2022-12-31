Південь під атакою дронів: росіяни випустили дві групи, є збиття

У Запорізькій області помічені іранські дрони-камікадзе, які летять у напрямку обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запоріжжя.Інфо .

Окрім того, очевидці повідомляють про роботу українських сил ППО в регіоні. Також за даними моніторингових груп у Запорізькій області силами українських військових збито одного іранського безпілотника.

Оновлено (22:15)

За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у напрямках Дніпра, Мелітополя та Миколаєва летить щонайменше дві групи дронів. Українські сили ППО збили один безпілотник.

Також повідомляється, що у районі Дніпра працюють українські сили ППО.

Оновлено (22:21)

За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, дрони-камікадзе летять у напрямку Дніпра з боку Запорізької області.

Також у соцмережах повідомляють про знищення дрону в районі Кривого Рогу.