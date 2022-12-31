Південь під атакою дронів: росіяни випустили дві групи, є збиття
У Запорізькій області помічені іранські дрони-камікадзе, які летять у напрямку обласного центру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запоріжжя.Інфо.
Окрім того, очевидці повідомляють про роботу українських сил ППО в регіоні. Також за даними моніторингових груп у Запорізькій області силами українських військових збито одного іранського безпілотника.
Оновлено (22:15)
За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у напрямках Дніпра, Мелітополя та Миколаєва летить щонайменше дві групи дронів. Українські сили ППО збили один безпілотник.
Також повідомляється, що у районі Дніпра працюють українські сили ППО.
Оновлено (22:21)
За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, дрони-камікадзе летять у напрямку Дніпра з боку Запорізької області.
Також у соцмережах повідомляють про знищення дрону в районі Кривого Рогу.
Нагадаємо, у повітряних силах ЗСУ розповіли, чому росіяни роблять атаки дронами на Україну саме вночі.
Також повідомлялося, що в ніч з 29 на 30 грудня росіяни направили по столиці семеро "Шахедів", п'ятьох було збито над Києвом і двох - на підльоті до міста.
Загалом окупанти випустили 16 дронів, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків.
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