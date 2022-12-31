ua ru
Сб, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Юг под атакой дронов: россияне выпустили две группы, есть сбитие

Новина українською →
Запорожье, Суббота 31 декабря 2022 22:18
Юг под атакой дронов: россияне выпустили две группы, есть сбитие Фото: в Запорожской области сбили российский дрон-камикадзе (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

В Запорожской области замечены иранские дроны-камикадзе, которые летят в направлении областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожье.Инфо.

Кроме того, очевидцы сообщают о работе украинских сил ПВО в регионе. Также по данным мониторинговых групп в Запорожской области силами украинских военных сбит один иранский беспилотник.

Обновлено (22:15)

По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в направлениях Днепра, Мелитополя и Николаева летит как минимум две группы дронов. Украинские силы ПВО сбили один беспилотник.

Также сообщается, что в районе Днепра работают украинские силы ПВО.

Обновлено (22:21)

По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, дроны-камикадзе летят по направлению Днепра со стороны Запорожской области.

Юг под атакой дронов: россияне выпустили две группы, есть сбитие

Напомним, в воздушных силах ВСУ рассказали, почему россияне делают атаки дронами на Украину именно ночью.

Также сообщалось, что в ночь с 29 на 30 декабря россияне направили по столице семь "Шахедов", пять были сбиты над Киевом и два - на подлете в город.

Всего оккупанты выпустили 16 дронов, которые атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони Запорожская область Вторжение России в Украину
NEWS
Юг под атакой дронов: россияне выпустили две группы, есть сбитие
Юг под атакой дронов: россияне выпустили две группы, есть сбитие
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок