У Запорізькій області побудують фортифікаційні споруди. Кабмін виділив кошти
Уряд України сьогодні, 5 грудня, виділив кошти для зміцнення оборони Запорізької області.
Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.
За його словами, Запорізькій обласній державній адміністрації виділили 31 704 000 гривень на будівництво фортифікаційних споруд.
Це необхідно для зміцнення обороноздатності держави.
Посилення оборони в Україні
Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів низку важливих нарад у Запоріжжі. Зокрема обговорив питання зміцнення прикордонних територій.
Він обговорив питання укріплення на всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. За його словами, це стосується окремих напрямків у Донецькій, Харківській областях, а також Харківська, Сумська, Чернігівська, Київська та Рівненська області. Ще він згадав Херсонську область і Волинь.
До цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що уряд ухвалив рішення посилити оборону в Дніпропетровській області.
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