У Запорізькій області побудують фортифікаційні споруди. Кабмін виділив кошти

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram .

За його словами, Запорізькій обласній державній адміністрації виділили 31 704 000 гривень на будівництво фортифікаційних споруд.

Це необхідно для зміцнення обороноздатності держави.

Посилення оборони в Україні

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів низку важливих нарад у Запоріжжі. Зокрема обговорив питання зміцнення прикордонних територій.

Він обговорив питання укріплення на всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. За його словами, це стосується окремих напрямків у Донецькій, Харківській областях, а також Харківська, Сумська, Чернігівська, Київська та Рівненська області. Ще він згадав Херсонську область і Волинь.

До цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що уряд ухвалив рішення посилити оборону в Дніпропетровській області.