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В Запорожской области построят фортификационные сооружения. Кабмин выделил средства

Запорожская область, Вторник 05 декабря 2023 22:41
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В Запорожской области построят фортификационные сооружения. Кабмин выделил средства Архивное фото: В Запорожской области построят фортификационные сооружения (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины сегодня, 5 декабря, выделило средства для укрепления обороны Запорожской области.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, Запорожской областной государственной администрации выделили 31 704 000 гривен на строительство фортификационных сооружений.

Это необходимо для укрепления обороноспособности государства.

Усиление обороны в Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных совещаний в Запорожье. В частности, обсудил вопрос укрепления приграничных территорий.

Он обсудил вопрос укрепления по всем основным направлениям, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. По его словам, это касается отдельных направлений в Донецкой, Харьковской областях, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областях. Еще он упомянул Херсонскую область и Волынь.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство приняло решение усилить оборону в Днепропетровской области.

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