В Запорожской области построят фортификационные сооружения. Кабмин выделил средства
Правительство Украины сегодня, 5 декабря, выделило средства для укрепления обороны Запорожской области.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
По его словам, Запорожской областной государственной администрации выделили 31 704 000 гривен на строительство фортификационных сооружений.
Это необходимо для укрепления обороноспособности государства.
Усиление обороны в Украине
Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных совещаний в Запорожье. В частности, обсудил вопрос укрепления приграничных территорий.
Он обсудил вопрос укрепления по всем основным направлениям, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. По его словам, это касается отдельных направлений в Донецкой, Харьковской областях, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областях. Еще он упомянул Херсонскую область и Волынь.
До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство приняло решение усилить оборону в Днепропетровской области.
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