Оборону Дніпропетровської області посилюватимуть. Кабмін виділив гроші
Кабінет міністрів України сьогодні, 17 листопада, ухвалив рішення посилити оборону в Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Рішення для безпеки країни. Сьогодні виділяємо кошти на будівництво фортифікаційних споруд у Дніпропетровській області", - йдеться у заяві.
За його словами, загалом планується будівництво на 178 об’єктах, які потрібні для захисту регіону та всієї країни. Він сказав, що дуже важливо продовжувати роботу в цьому напрямку.
"Адже оборона та безпека - наш безумовний пріоритет. Всі сили та внутрішні ресурси спрямовуємо на ці потреби", - додав голова уряду.
Будівництво оборонних споруд в Україні
У березні повідомлялося, що Кабінет міністрів має намір виділити 1 млрд гривень з бюджету на розширення будівництва фортифікаційних споруд.
Також спікер ДПСУ Андрій Демченко повідомляв про початок будівництва фортифікаційних споруд на кордоні з невизнаним Придністров'ям.
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