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Оборону Дніпропетровської області посилюватимуть. Кабмін виділив гроші

Дніпропетровська область, П'ятниця 17 листопада 2023 19:05
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Оборону Дніпропетровської області посилюватимуть. Кабмін виділив гроші Архівне фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Кабінет міністрів України сьогодні, 17 листопада, ухвалив рішення посилити оборону в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Рішення для безпеки країни. Сьогодні виділяємо кошти на будівництво фортифікаційних споруд у Дніпропетровській області", - йдеться у заяві.

За його словами, загалом планується будівництво на 178 об’єктах, які потрібні для захисту регіону та всієї країни. Він сказав, що дуже важливо продовжувати роботу в цьому напрямку.

"Адже оборона та безпека - наш безумовний пріоритет. Всі сили та внутрішні ресурси спрямовуємо на ці потреби", - додав голова уряду.

Будівництво оборонних споруд в Україні

У березні повідомлялося, що Кабінет міністрів має намір виділити 1 млрд гривень з бюджету на розширення будівництва фортифікаційних споруд.

Також спікер ДПСУ Андрій Демченко повідомляв про початок будівництва фортифікаційних споруд на кордоні з невизнаним Придністров'ям.

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