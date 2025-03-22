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В Херсоні сталось аварійне відключення світла

Херсон, Субота 22 березня 2025 20:23
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В Херсоні сталось аварійне відключення світла Фото: аварійні відключення світла застосували в Херсоні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В частині Херсона аварійно зникло світло. Фахівці працюють над поверненням електроенергії містянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.

За даними Мрочка, частина Херсона знеструмлена, але фахівці вже намагаються відновити електроенергію.

"Аварійне відключення електропостачання - частина Центрального району знеструмлена. Фахівці працюють над встановленням причини та її усуненням", - розповів він.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, що ще з початку весни минулого року Росія активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру України. Ціллю росіян були ТЕС, ГЕС та трансформаторні підстанції. Для ударів використовувалися ракети та дрони-камікадзе "Шахед".

Це призвело до того, що у 2024 році в Україні протягом значного періоду запроваджувались графіки відключення електроенергії.

Востаннє в Україні масштабні відключення були оголошені у понеділок, 17 березня. Проте вони призначались лише для промисловості та бізнесу.

Наступного дня відключення світла були в Запорізькій області. Проблеми зі світлом там виникли внаслідок російського обстрілу.

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Херсон Відключеня світла
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