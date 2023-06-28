Росіяни бояться доповідати керівництву про втрату територій, - Резніков

Російські окупанти не завжди доповідають "на гору" про втрату захоплених в Україні територій. Оскільки бояться керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю Financial Times .

Він зазначив, що наша армія продовжує завдавати великих втрат російським військам, маючи звільнення українських земель як мету.

Резніков сказав, що українські сили досягли "певних досягнень", які Генштаб ще не оприлюднив, аби уникнути викриття українських військ.

"Інколи росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку чи територію. Вони бояться далі доповідати начальству", - зазначив міністр.

Україна продовжує звільняти території від окупантів

Нагадаємо, що за даними Міноборони Британії, в результаті літнього контрнаступу Україна відвоювала близько 300 квадратних кілометрів. А це вдвічі більше, ніж офіційно оголосила Україна. І, як зазначають в Лондоні, ця площа є більшою, ніж росіянам вдалося захопити за період свого "масштабного" контрнаступу.

Варто нагадати, що вчора у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що наші захисники за день просунулись на всіх напрямках, де йде наступ.

Вже на ранок в Генштабі ЗСУ повідомили про успіхи наших бійців на Бахмутському напрямку.

Більш детально про успіхи українського контрнаступу та ситуацію на фронтах - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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