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В Запорожской области оккупанты отказываются воевать, - Генштаб

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Суббота 01 июля 2023 07:11
В Запорожской области оккупанты отказываются воевать, - Генштаб Фото: в Запорожской области россияне отказались воевать (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Запорожской области около 50 военнослужащих РФ отказались воевать и вывели вооружение из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно покидают боевые позиции", - отметили в Генштабе

Так, в районе Дорожнянки Запорожской области около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава Каспийской флотилии отказались участвовать в боевых действиях. Имеющееся в подразделении вооружения российские отказники вывели из строя.

Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины в последнее время производят активные контрнаступательные действия по всей линии фронта. В Минобороны подтверждают продвижение защитников и заявляют об увольнении ряда населенных пунктов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что у россиян ежедневно растут потери из-за неопытности военнослужащих на фоне профессионализма ВСУ.

А министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оккупанты боятся руководства, поэтому не всегда докладывают "наверх" о потере захваченных в Украине территорий .

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Война России против Украины Запорожская область
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