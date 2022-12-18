UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Запорізькій області окупанти розмістилися у школах, в яких триває навчання, - Генштаб

Фото: у Запорізькій області окупанти розмістилися у школах, в яких триває навчання (facebook.com/mo.mil.rus)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти використовують заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Так, у деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області, окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому, навчальний процес триває - діти відвідують навчальні заклади", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у селі Майське пролунали вибухи у місцевій школі. За даними розвідки, на момент "прильоту" там було близько 150 військових Росії.

Також ми писали, що у центрі тимчасово окупованого Маріуполя російські війська почали облаштовувати склад боєприпасів біля школи, щоб прикритися мирними жителями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
школаЗапорожская областьГенштаб ВСУ