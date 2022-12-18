У Запорізькій області окупанти розмістилися у школах, в яких триває навчання, - Генштаб

Російські окупанти використовують заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Так, у деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області, окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому, навчальний процес триває - діти відвідують навчальні заклади", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у селі Майське пролунали вибухи у місцевій школі. За даними розвідки, на момент "прильоту" там було близько 150 військових Росії.

Також ми писали, що у центрі тимчасово окупованого Маріуполя російські війська почали облаштовувати склад боєприпасів біля школи, щоб прикритися мирними жителями.

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