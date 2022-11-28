У Маріуполі окупанти облаштовують склад боєприпасів біля школи, - міськрада
У центрі тимчасово окупованого Маріуполя російські війська почали облаштовувати склад боєприпасів біля школи, щоб прикритися мирними жителями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.
За його словами, склад боєприпасів облаштовують на території Центрального ринку, який знаходиться за 100 метрів від школи 65 - "головної піар-точки росіян".
"Хочуть прикритись цивільними. Ніколи такого не було і ось знову", - додав Андрющенко.
Зазначимо, що Центральний ринок Маріуполя було зруйновано на початку повномасштабної війни внаслідок російських обстрілів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали зносити будинки в історичному центрі міста, щоб приховати наслідки своїх бомбардувань.
Також ми писали, що російські загарбники демонтують уцілілі вікна у зруйнованих будинках, а потім продають їх місцевому населенню окупованого Маріуполя.
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