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У Маріуполі окупанти облаштовують склад боєприпасів біля школи, - міськрада

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Маріуполь, Понеділок 28 листопада 2022 15:41
У Маріуполі окупанти облаштовують склад боєприпасів біля школи, - міськрада Фото: у Маріуполі окупанти облаштовують склад боєприпасів біля школи (t.me/andriyshTime)
Автор: Іван Носальський

У центрі тимчасово окупованого Маріуполя російські війська почали облаштовувати склад боєприпасів біля школи, щоб прикритися мирними жителями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

За його словами, склад боєприпасів облаштовують на території Центрального ринку, який знаходиться за 100 метрів від школи 65 - "головної піар-точки росіян".

"Хочуть прикритись цивільними. Ніколи такого не було і ось знову", - додав Андрющенко.

Зазначимо, що Центральний ринок Маріуполя було зруйновано на початку повномасштабної війни внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали зносити будинки в історичному центрі міста, щоб приховати наслідки своїх бомбардувань.

Також ми писали, що російські загарбники демонтують уцілілі вікна у зруйнованих будинках, а потім продають їх місцевому населенню окупованого Маріуполя.

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