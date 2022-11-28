У Маріуполі окупанти облаштовують склад боєприпасів біля школи, - міськрада

У центрі тимчасово окупованого Маріуполя російські війська почали облаштовувати склад боєприпасів біля школи, щоб прикритися мирними жителями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram .

За його словами, склад боєприпасів облаштовують на території Центрального ринку, який знаходиться за 100 метрів від школи 65 - "головної піар-точки росіян".

"Хочуть прикритись цивільними. Ніколи такого не було і ось знову", - додав Андрющенко.

Зазначимо, що Центральний ринок Маріуполя було зруйновано на початку повномасштабної війни внаслідок російських обстрілів.