В Запорожской области оккупанты разместились в школах, в которых продолжается обучение, - Генштаб

Российские оккупанты используют учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на св одку Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает использовать учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений. Так, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области, оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом, учебный процесс продолжается - дети посещают учебные заведения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в селе Майское раздались взрывы в местной школе. По данным разведки, к моменту "прилета" там было около 150 военных России.

Также мы писали, что в центре временно оккупированного Мариуполя русские войска начали обустраивать склад боеприпасов возле школы, чтобы прикрыться мирными жителями.

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