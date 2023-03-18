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У Запорізькій області окупанти облаштували в школі польовий шпиталь, - Генштаб

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Запорізька область , Субота 18 березня 2023 18:35
У Запорізькій області окупанти облаштували в школі польовий шпиталь, - Генштаб Фото: у Запорізькій області окупанти облаштували в школі польовий шпиталь (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В одному з населених пунктів Пологівського району Запорізької області російські окупанти облаштували в будівлі школи польовий шпиталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують використовувати цивільні заклади на тимчасово захопленій території Запорізької області для власних потреб. Зокрема, будівлю школи одного із населених пунктів Пологівського району противник використовує як польовий шпиталь на 50 ліжкомісць", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що таким чином окупанти намагаються скоротити термін повернення до строю особового складу з числа санітарних втрат.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупанти в Луганську використовують пологові будинки як шпиталі, ускладнивши умови для народження дітей.

Також раніше ми писали, що росіяни облаштовують свої госпіталі у дитячих садках, бо вже не мають куди відправляти таку кількість поранених.

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