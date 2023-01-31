ua ru
Вт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти в Луганську використовують пологові будинки як шпиталі, ускладнивши умови для народження дітей

Новость на русском →
Вівторок 31 січня 2023 07:10
Окупанти в Луганську використовують пологові будинки як шпиталі, ускладнивши умови для народження дітей Фото: Окупанти в Луганську використовують пологові будинки як польові шпиталі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат і почали використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

У місті Луганськ, на території пологового будинку міської лікарні №3 і пологового будинку обласної лікарні, загарбники розгорнули "польовий шпиталь", де лікують своїх солдатів.

"У зв'язку з використанням противником двох пологових будинків у місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, росіяни під Скадовськом розгорнули шпиталь у дитячому садку. Він вже переповнений пораненими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів, - Генштаб
ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів, - Генштаб
DAILY
Гонка наступів. Що визначить хід війни в Україні та змінить розстановку сил на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гонка наступів. Що визначить хід війни в Україні та змінить розстановку сил на фронті