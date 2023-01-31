Окупанти в Луганську використовують пологові будинки як шпиталі, ускладнивши умови для народження дітей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України .

У місті Луганськ, на території пологового будинку міської лікарні №3 і пологового будинку обласної лікарні, загарбники розгорнули "польовий шпиталь", де лікують своїх солдатів.

"У зв'язку з використанням противником двох пологових будинків у місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів", - зазначили в Генштабі ЗСУ.