В Запорожской области оккупанты обустроили в школе полевой госпиталь, - Генштаб

Фото: в Запорожской области оккупанты обустроили в школе полевой госпиталь (Getty Images)

В одном из населенных пунктов Пологовского района Запорожской области российские оккупанты обустроили в здании школы полевой госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.