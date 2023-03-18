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В Запорожской области оккупанты обустроили в школе полевой госпиталь, - Генштаб

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Запорожская область, Суббота 18 марта 2023 18:35
В Запорожской области оккупанты обустроили в школе полевой госпиталь, - Генштаб Фото: в Запорожской области оккупанты обустроили в школе полевой госпиталь (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В одном из населенных пунктов Пологовского района Запорожской области российские оккупанты обустроили в здании школы полевой госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения на временно захваченной территории Запорожской области для собственных нужд. В частности, здание школы одного из населенных пунктов Пологовского района противник использует как полевой госпиталь на 50 койкомест", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что таким образом оккупанты пытаются сократить срок возврата в строй личного состава из числа санитарных потерь.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что оккупанты в Луганске используют родильные дома как госпитали, усложнив условия для рождения детей.

Также ранее мы писали, что россияне обустраивают свои госпитали в детских садах, потому что уже некуда отправлять такое количество раненых.

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