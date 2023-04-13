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У Запорізькій області окупанти намагаються завадити місцевим видавати їхні позиції ЗСУ

Фото: у Запорізькій області окупанти намагаються завадити місцевим видавати їхні позиції ЗСУ (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Запорізькій області окупанти посилять контроль за місцевими. Причина - мешканці видають позиції ворога українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву.

"В тимчасово захопленому Токмаці росіяни посилили контроль за таксі. Зокрема, тепер вони мають отримувати "перепустки" й пред’являти її на кожному блокпосту", - йдеться в повідомленні.

Також в ЦНС зазначають, що окупантам їх "керівництво" заборонило спілкуватись з місцевими, зокрема брати від них їжу. Також в місті вимкнули вуличне освітлення аби приховати рух техніки.

Раніше ми писали про те, що окупанти звільняють місцевих лікарів та завозять російських на захоплені території.

Також нагадаємо, що росіяни вивезли понад 100 тисяч дітей з окупованих регіонів до РФ на "лікування".

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