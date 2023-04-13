Окупанти звільняють місцевих лікарів та завозять російських на захоплені території

На тимчасово захоплених районах окупанти завозять лікарів з РФ, замість звільненого місцевого медперсоналу. Одна з причин - відмова від російського паспорта.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Центр національного спротиву.

"В тимчасово захопленому Сніжному (Донецька область) окупанти звільнили 10 медиків, які відмовились отримувати паспорт РФ. Замість них у місто прислали лікарів з Самари", - йдеться в повідомленні.

Також в ЦНС зазначають, ворог продовжує переобладнувати цивільні лікарні під потреби окупаційних військ, але не має достатньої кількості лікарів.

"Попри дефіцит лікарів, напередодні ще кілька цивільних лікарень на сході України віддали на потреби терористичної організації ПВК "Вагнера", - додають в повідомленні.