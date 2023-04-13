В Запорожской области оккупанты пытаются помешать местным выдавать их позиции ВСУ

"Во временно захваченном Токмаке россияне усилили контроль за такси. В частности, теперь они должны получать "пропуска" и предъявлять его на каждом блокпоста", - говорится в сообщении.

Также в ЦНС отмечают, что оккупантам их "руководство" запретило общаться с местными, в частности, брать от них еду. Также в городе выключили уличное освещение, чтобы скрыть движение техники.