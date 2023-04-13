В Запорожской области оккупанты пытаются помешать местным выдавать их позиции ВСУ

В Запорожской области оккупанты усилят контроль за местными. Причина - жители выдают позиции врага украинским военным.
Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Центр национального сопротивления.
"Во временно захваченном Токмаке россияне усилили контроль за такси. В частности, теперь они должны получать "пропуска" и предъявлять его на каждом блокпоста", - говорится в сообщении.
Также в ЦНС отмечают, что оккупантам их "руководство" запретило общаться с местными, в частности, брать от них еду. Также в городе выключили уличное освещение, чтобы скрыть движение техники.
Ранее мы писали о том, что оккупанты увольняют местных врачей и завозят россиян на захваченные территории.
Также напомним, что россияне вывезли более 100 тысяч детей из оккупированных регионов в РФ на лечение.
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