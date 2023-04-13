У Запорізькій області окупанти намагаються завадити місцевим видавати їхні позиції ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Центр національного спротиву.

"В тимчасово захопленому Токмаці росіяни посилили контроль за таксі. Зокрема, тепер вони мають отримувати "перепустки" й пред’являти її на кожному блокпосту", - йдеться в повідомленні.

Також в ЦНС зазначають, що окупантам їх "керівництво" заборонило спілкуватись з місцевими, зокрема брати від них їжу. Також в місті вимкнули вуличне освітлення аби приховати рух техніки.