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В Запорожской области оккупанты пытаются помешать местным выдавать их позиции ВСУ

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Запорожская область, Четверг 13 апреля 2023 15:37
В Запорожской области оккупанты пытаются помешать местным выдавать их позиции ВСУ Фото: в Запорожской области оккупанты пытаются помешать местным выдавать их позиции ВСУ (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Запорожской области оккупанты усилят контроль за местными. Причина - жители выдают позиции врага украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Во временно захваченном Токмаке россияне усилили контроль за такси. В частности, теперь они должны получать "пропуска" и предъявлять его на каждом блокпоста", - говорится в сообщении.

Также в ЦНС отмечают, что оккупантам их "руководство" запретило общаться с местными, в частности, брать от них еду. Также в городе выключили уличное освещение, чтобы скрыть движение техники.

Ранее мы писали о том, что оккупанты увольняют местных врачей и завозят россиян на захваченные территории.

Также напомним, что россияне вывезли более 100 тысяч детей из оккупированных регионов в РФ на лечение.

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