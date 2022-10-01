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У Запорізькій області оголосили день жалоби за загиблими від ракетного удару Росії

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Субота 01 жовтня 2022 13:02
У Запорізькій області оголосили день жалоби за загиблими від ракетного удару Росії Фото: у Запорізькій області оголосили день жалоби за загиблими від ракетного удару Росії (t.me/UA_National_Police)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 30 вересня, російські військові підступно обстріляли цивільну колону, яка стояла в черзі на виїзді із Запоріжжя. В області оголошено день жалоби за загиблими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Запорізької ОВА.

"Сьогодні у пам'ять про загиблих мирних з гуманітарної колони у Запорізькій області приспущено Державні Прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємствах, установах та організаціях, скасовано розважально-концертні заходи, внесено відповідні зміни до програм місцевих теле- та радіопередач", - пише пресслужба ОВА.

Зазначається, що вчора внаслідок терористичного ракетного удару по цивільній колоні:

  • загинули 30 мирних людей;
  • 88 отримали поранення;
  • загинули двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик;
  • 3-річна дівчинка отримала поранення.

"З метою вшанування пам’яті невинно загиблих цивільних осіб, відповідно до розпорядження голови Запорізької ОВА Олександра Старуха 1 жовтня оголошено днем жалоби в Запорізькій області", - додає пресслужба ОВА.

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Запорожская область Російська Федерація
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