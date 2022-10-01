У Запорізькій області оголосили день жалоби за загиблими від ракетного удару Росії

Вчора, 30 вересня, російські військові підступно обстріляли цивільну колону , яка стояла в черзі на виїзді із Запоріжжя. В області оголошено день жалоби за загиблими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Запорізької ОВА.

"Сьогодні у пам'ять про загиблих мирних з гуманітарної колони у Запорізькій області приспущено Державні Прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємствах, установах та організаціях, скасовано розважально-концертні заходи, внесено відповідні зміни до програм місцевих теле- та радіопередач", - пише пресслужба ОВА.

Зазначається, що вчора внаслідок терористичного ракетного удару по цивільній колоні:

загинули 30 мирних людей;

88 отримали поранення;

загинули двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик;

3-річна дівчинка отримала поранення.

"З метою вшанування пам’яті невинно загиблих цивільних осіб, відповідно до розпорядження голови Запорізької ОВА Олександра Старуха 1 жовтня оголошено днем жалоби в Запорізькій області", - додає пресслужба ОВА.