В Запорожской области объявили день траура по погибшим от ракетного удара России

Вчера, 30 сентября, российские военные коварно обстреляли стоящую в очереди гражданскую колонну на выезде из Запорожья. В области объявлен день траура по погибшим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Запорожской ОВА.

"Сегодня в память о погибших мирных из гуманитарной колонны в Запорожской области приспущены Государственные Флаги Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, отменены развлекательно-концертные мероприятия, внесены соответствующие изменения в программы местных теле- и радиопередач", - пишет пресс-служба ОВА.

Отмечается, что вчера в результате террористического ракетного удара по гражданской колонне:

погибли 30 мирных людей;

88 получили ранения;

погибли двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик;

3-летняя девочка получила ранение.

"В целях памяти невинно погибших гражданских лиц, в соответствии с распоряжением главы Запорожской ОВА Александр Старух 1 октября объявлен днем траура в Запорожской области", - добавляет пресс-служба ОВА.