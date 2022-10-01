В Запорожской области объявили день траура по погибшим от ракетного удара России
Вчера, 30 сентября, российские военные коварно обстреляли стоящую в очереди гражданскую колонну на выезде из Запорожья. В области объявлен день траура по погибшим.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Запорожской ОВА.
"Сегодня в память о погибших мирных из гуманитарной колонны в Запорожской области приспущены Государственные Флаги Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, отменены развлекательно-концертные мероприятия, внесены соответствующие изменения в программы местных теле- и радиопередач", - пишет пресс-служба ОВА.
Отмечается, что вчера в результате террористического ракетного удара по гражданской колонне:
- погибли 30 мирных людей;
- 88 получили ранения;
- погибли двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик;
- 3-летняя девочка получила ранение.
"В целях памяти невинно погибших гражданских лиц, в соответствии с распоряжением главы Запорожской ОВА Александр Старух 1 октября объявлен днем траура в Запорожской области", - добавляет пресс-служба ОВА.
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