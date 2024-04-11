В Запорожской области звучат взрывы
Фото: в Запорожской области раздаются взрывы (Getty Images)
В Запорожской области гремят взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова.
"В Запорожской области слышны взрывы!", - написал он.
Масштабная ракетная атака на Украину
Напомним, ночью 11 апреля был зафиксирован вылет 9-х бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ).
Около 4:00 самолеты запустили крылатые ракеты в направлении Украины. В стране была объявлена масштабная воздушная тревога.
Позже в Харькове и области прогремели как минимум девять взрывов. В городе зафиксированы перебои со светом.
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