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У Запорізькій області дрони вдарили по транспортній інфраструктурі: наслідки атаки

Фото: у Запорізькій області атакована транспортна інфраструктура (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 28 березня вдарили по Запорізькій області "Шахедами". Там була атакована транспортна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram.

Під час атаки ворог застосував стратегічну і тактичну авіацію, а потім випустив кілька хвиль дронів-камікадзе.

Ще ввечері 27 березня окупанти з літаків Ту-22М3, які вийшли на пускові рубежі над акваторією Чорного моря, випустили ракети Х-22 у бік Одеської області. Пізніше з літака Су-30 випустили і протирадіолокаційну ракету в тому ж напрямку. Ракети втратили бойову спроможність в акваторії моря.

Удар дронів був зосереджений на Запорізькій області. Бойова робота тривала майже чотири години, а "Шахеди" маневрували над житловими кварталами та промисловими об’єктами.

У Запорізькій області знищили 11 дронів, Дніпропетровській - 3, Одеській - 2.

Але були влучання, зокрема, ворог атакував транспортну інфраструктуру Запорізької області, люди не постраждали. Також у приватному секторі Запоріжжя впали уламки збитих безпілотників. Сталася пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено понад 10 будинків. Двоє місцевих мешканців отримали поранення.

 

Що ще відомо про нічну атаку

Як повідомили Повітряні сили, ввечері 27 березня та вночі Росія випустила по Україні три крилаті ракети Х-22, одну Х-31П та С-300, а також 28 ударних дронів. Сили ППО збили 26 "Шахедів".

Вночі вибухи лунали у Дніпрі, Запоріжжі та Одесі. Окупанти вчергове атакували Харків, зруйновано ресторан, пошкоджені будинки.

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