В Запорожской области дроны ударили по транспортной инфраструктуре: последствия атаки

Во время атаки враг применил стратегическую и тактическую авиацию, а затем выпустил несколько волн дронов-камикадзе.

Еще вечером 27 марта оккупанты из самолетов Ту-22М3, которые вышли на пусковые рубежи над акваторией Черного моря, выпустили ракеты Х-22 в сторону Одесской области. Позже из самолета Су-30 выпустили и противорадиолокационную ракету в том же направлении. Ракеты потеряли боевую способность в акватории моря.

Удар дронов был сосредоточен на Запорожской области. Боевая работа длилась около четырех часов, а "Шахеды" маневрировали над жилыми кварталами и промышленными объектами.

В Запорожской области уничтожили 11 дронов, Днепропетровской - 3, Одесской - 2.

Но были попадания, в частности, враг атаковал транспортную инфраструктуру Запорожской области, люди не пострадали. Также в частном секторе Запорожья упали обломки сбитых беспилотников. Произошел пожар, взрывной волной повреждено более 10 домов. Двое местных жителей получили ранения.