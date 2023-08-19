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У Запорізькій області чути вибухи під час повітряної тривоги

Фото: у Запорізькій області пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Запорізькому районі пролунали вибухи в ніч проти суботи, 19 серпня. У цей час у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих атак із застосуванням ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Запоріжжя".

Звуки вибухів пролунали в районі близько 04:15.

Перед цим у командуванні Повітряних сил попередили про ймовірність завдання російськими окупантами ударів по областях на сході країни за допомогою балістичних ракет.

"Східні регіони - загроза застосування балістичного озброєння!" - зазначали військові.

Ракетна і дронова атака по Україні вночі 19 серпня

Російські окупанти цієї ночі знову влаштували повітряну атаку по містах України. Для цього інтервенти застосували ударні дрони, а також у Повітряних силах попереджали про загрозу атак із застосуванням балістичних ракет.

Сигнали тривоги звучали в багатьох областях - як на сході та півдні, так і в центрі та півночі, а пізніше тривога була оголошена і в деяких західних регіонах.

Пізніше вибухи пролунали у Хмельницькій області. Представник місцевої влади зазначив, що у регіоні працює ППО.

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