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В Запорожской области слышны взрывы во время воздушной тревоги

Фото: в Запорожской области раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожском районе прозвучали взрывы в ночь на субботу, 19 августа. В это время в регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских атак с применением ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Запоріжжя".

Звуки взрывов раздались в районе около 04:15.

Перед этим в командовании Воздушных сил предупредили о вероятности нанесения российскими оккупантами ударов по областям на востоке страны, с помощью баллистических ракет.

"Восточные регионы - угроза применения баллистического вооружения!" - отмечали военные.

Как сообщает Telegram-канал "Гнилая Черешня", было зафиксировано 3 пуска с комплекса С-300.

"1 ракету разорвало в небе, 2 в районе, возле Запорожья!" - говорится в публикации.

Ракетная и дроновая атака по Украине ночью 19 августа

Российские оккупанты этой ночью снова устроили воздушную атаку по городам Украины. Для этого интервенты применили ударные дроны, а также в Воздушных силах предупреждали об угрозе атак с применением баллистических ракет.

Сигналы тревоги звучали во многих областях - как на востоке и юге, так и в центре и севере, а позже тревога была объявлена и в некоторых западных регионах.

Позже взрывы раздались в Хмельницкой области. Представитель местной власти отметил, что в регионе работает ПВО.

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