В Запорожской области слышны взрывы во время воздушной тревоги

В Запорожском районе прозвучали взрывы в ночь на субботу, 19 августа. В это время в регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских атак с применением ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Запоріжжя".
Звуки взрывов раздались в районе около 04:15.
Перед этим в командовании Воздушных сил предупредили о вероятности нанесения российскими оккупантами ударов по областям на востоке страны, с помощью баллистических ракет.
"Восточные регионы - угроза применения баллистического вооружения!" - отмечали военные.
Как сообщает Telegram-канал "Гнилая Черешня", было зафиксировано 3 пуска с комплекса С-300.
"1 ракету разорвало в небе, 2 в районе, возле Запорожья!" - говорится в публикации.
Российские оккупанты этой ночью снова устроили воздушную атаку по городам Украины. Для этого интервенты применили ударные дроны, а также в Воздушных силах предупреждали об угрозе атак с применением баллистических ракет.
Сигналы тревоги звучали во многих областях - как на востоке и юге, так и в центре и севере, а позже тревога была объявлена и в некоторых западных регионах.
Позже взрывы раздались в Хмельницкой области. Представитель местной власти отметил, что в регионе работает ПВО.
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