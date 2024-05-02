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У Запорізькій області на час Великодніх свят посилять заходи безпеки, - голова ОВА

Фото: голова запорізької ОВА Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Запорізькій області посилять заходи безпеки під час Великодніх свят та поминальних днів. Відповідні дії планується розпочати 3 травня.

Про це заявив голова запорізької ОВА Іван Федоров на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обласної військової адміністрації.

"Ми готуємось до Великодніх свят. Ми розуміємо те, що ворог буде намагатися завадити нашим мешканцям провести святкові дні. Саме тому з завтрашнього дня на території Запоріжжя та області будуть посилені фільтраційні заходи", - зазначив Федоров.

За його словами, на вулицях будуть посилено працювати представники правоохоронних служб.

Метою заходів є забезпечення правопорядку, безпеки громадян протягом найближчих тижнів та попередження можливих провокацій з боку ворога.

Посилення заходів безпеки перед Великоднем

Нагадаємо, українці відзначатимуть Великдень 5 травня. Однак, враховуючи воєнні дії цьогорічніе святкування буде проходити з певними обмеженнями.

У Центрі протидії дезінформації РНБО України громадян застерегли про можливі ракетні провокації з боку Росії під час Великодніх свят.

Також у зв'язку зі святами СБУ проводила безпекові заходи у центрі Києва Серед основних локацій були Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість.

Варто зауважити, що в Україні під час Великодніх свят чергуватимуть понад 7 тисяч рятувальників та понад 2200 одиниць спецтехніки для реагування на можливі надзвичайні ситуації.

Напередодні у Повітряних силах повідомили про ймовірність атаки російських військ по Україні у Великодню ніч, та заявили про готовність відбиття ймовірних нападів противника.

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