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В Запорожской области во время Пасхальных праздников усилят меры безопасности, - глава ОВА

Фото: глава запорожской ОВА Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Запорожской области усилят меры безопасности во время Пасхальных праздников и поминальных дней. Соответствующие действия планируется начать 3 мая.

Об этом заявил глава запорожской ОВА Иван Федоров на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной военной администрации.

"Мы готовимся к Пасхальным праздникам. Мы понимаем, что враг будет пытаться помешать нашим жителям провести праздничные дни. Именно поэтому с завтрашнего дня на территории Запорожья и области будут ужесточены фильтрационные мероприятия", - отметил Федоров.

По его словам, на улицах будут усиленно работать представители правоохранительных служб.

Целью мер является обеспечение правопорядка, безопасности граждан в ближайшие недели и предупреждение возможных провокаций со стороны врага.

Усиление мер безопасности перед Пасхой

Напомним, украинцы будут отмечать Пасху 5 мая. Однако, учитывая военные действия, нынешние празднования будут проходить с определенными ограничениями.

В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины граждан предостерегли о возможных ракетных провокациях со стороны России во время Пасхальных праздников.

Также в связи с праздниками СБУ проводила меры безопасности в центре Киева. Среди основных локаций были Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность.

Следует отметить, что в Украине во время Пасхальных праздников будут дежурить более 7 тысяч спасателей и более 2200 единиц спецтехники для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Накануне в Воздушных силах сообщили о вероятности атаки российских войск по Украине в Пасхальную ночь и заявили о готовности отражения вероятных нападений противника.

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