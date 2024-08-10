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В Запорізькій області будують відразу 6 підземних шкіл

Запорізька область, Субота 10 серпня 2024 18:30
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В Запорізькій області будують відразу 6 підземних шкіл Фото: глава ОВА Запорізької області Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Запорізькій області йдуть роботи над будівництвом відразу шести підземних шкіл. Будівельники працюють без вихідних, щоб вкластись в терміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Будуємо майбутнє: зведення підземних шкіл продовжуємо без вихідних. Особливо вдячний будівельникам Запорізької області, які зводять підземні школи для наших дітей. Об’єкти надскладні, а терміни стислі", - повідомив глава ОВА,

Він зауважив, що наразі в області одночасно будується 6 підземних шкіл. Деякі з них вже на стадії високої готовності, інші - на початкових етапах.

Федоров заявив, що перші школи можуть відкрити вже в жовтні цього року. Глава ОВА зауважив, що школи будуються не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах, зокрема в:

  • Кушугумській,
  • Широківській,
  • Біленьківській.

"Безпечні школи - це пріоритет, який маємо виконати для наших мешканців до кінця року. Ця робота є частиною державної програми повернення дітей до очного навчання", - підсумував Федоров.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Запорізькій області побудують підземні школи. Усього в регіоні може зʼявитися десять подібних освітніх установ.

РБК-Україна також повідомляло, що Литва побудує в Україні підземні школи з укриттями.

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