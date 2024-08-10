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В Запорожской области строят сразу 6 подземных школ

Запорожская область, Суббота 10 августа 2024 18:30
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В Запорожской области строят сразу 6 подземных школ Фото: глава ОВА Запорожской области Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Запорожской области идут работы над строительством сразу шести подземных школ. Строители работают без выходных, чтобы уложиться в сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Строим будущее: возведение подземных школ продолжаем без выходных. Особенно благодарен строителям Запорожской области, которые возводят подземные школы для наших детей. Объекты сверхсложные, а сроки сжатые", - сообщил глава ОВА,

Он отметил, что сейчас в области одновременно строится 6 подземных школ. Некоторые из них уже на стадии высокой готовности, другие - на начальных этапах.

Федоров заявил, что первые школы могут открыть уже в октябре этого года. Глава ОВА отметил, что школы строятся не только в Запорожье, но и в сельских общинах, в частности в:

  • Кушугумской,
  • Широковской,
  • Беленьковской.

"Безопасные школы - это приоритет, который должны выполнить для наших жителей до конца года. Эта работа является частью государственной программы возвращения детей к очному обучению", - подытожил Федоров.

Напомним, мы сообщали, что в Запорожской области построят подземные школы. Всего в регионе может появиться десять подобных образовательных учреждений.

РБК-Украина также сообщало, что Литва построит в Украине подземные школы с укрытиями.

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