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На Запорізькій АЕС відновлено резервне живлення, - МАГАТЕ

Фото: на Запорізькій АЕС відновлено резервне живлення (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Резервне живлення Запорізької атомної електростанції було відновлено після того, як за останній тиждень станція двічі втрачала доступ до зовнішнього джерела електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.

Також на ЗАЕС удалося доставити паливо для резервних дизель-генераторів. Тепер на станції достатньо палива щонайменше на 10 днів роботи у разі відключення зовнішнього живлення. Також персонал веде роботи з перезапуску двох енергоблоків, що займе кілька днів.

Крім того, повідомляється, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів консультації, спрямовані на створення буферної зони навколо ЗАЕС якнайшвидше. У ході переговорів він також порушив питання про умови роботи українського персоналу станції, що ускладнюються.

Раніше ми писали, що Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув до Польщі після візиту до Києва та заявив про прогрес у створенні захисної зони для ЗАЕС .

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що під час візиту до Києва Гроссі провів переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької АЕС.

Перед цим глава МАГАТЕ зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.

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МАГАТЭЗапорізька АЕС